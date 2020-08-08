Число жертв взрыва в порту Бейрута достигло 158 человек

В результате взрыва в порту Бейрута, по последним данным, погибло 158 человек. Об этом сообщает National News Agency со ссылкой на Минздрав Ливана.

По данным ведомства, травмы получили более 6000 человек, при этом 21 — до сих пор числятся пропавшими без вести.

В порту ливанской столицы продолжаются поисковые работы, спасатели сосредоточились на зоне элеватора, но для его разбора нужна тяжёлая техника. Остаётся надежда, что люди могут находиться в районе нулевого этажа зернохранилища.