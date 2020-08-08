Число жертв взрыва в порту Бейрута достигло 158 человек

В результате взрыва в порту Бейрута, по последним данным, погибло 158 человек. Об этом сообщает National News Agency со ссылкой на Минздрав Ливана.
По данным ведомства, травмы получили более 6000 человек, при этом 21 — до сих пор числятся пропавшими без вести.
В порту ливанской столицы продолжаются поисковые работы, спасатели сосредоточились на зоне элеватора, но для его разбора нужна тяжёлая техника. Остаётся надежда, что люди могут находиться в районе нулевого этажа зернохранилища.
Демонстранты в Бейруте установили в центре города виселицу — видеоУ протестующих есть разные мнения о том, как следует поступить с властями.
Напомним, взрыв в порту Бейрута прогремел вечером 4 августа. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать халатность: взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. О готовности отстроить порт и прилегающие здания заявила Анкара.