Следователи рассказали, что привело к смертоносному взрыву в Бейруте

В Ливане причиной мощного взрыва, прогремевшего накануне в столице страны Бейруте, могла стать халатность. Взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные предварительного следствия.
Мощнейший взрыв прогремел в порту Бейрута. Удар ощущался за километры — видеоСтолб густого красноватого дыма поднялся в воздух на сотни метров.
По данным источника агентства, инспекторы не раз указывали на опасность таких условий хранения селитры. В последний раз — шесть месяцев назад.
Как сообщал Лайф, взрыв в порту случился около шести часов вечера 4 августа. Погибло около ста человек, тысячи пострадали. В стране объявлен траур.