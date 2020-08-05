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Следователи рассказали, что привело к смертоносному взрыву в Бейруте

Столица Ливана полуразрушена из-за детонации почти трёх тысяч тонн селитры.

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В Ливане причиной мощного взрыва, прогремевшего накануне в столице страны Бейруте, могла стать халатность. Взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные предварительного следствия.

Мощнейший взрыв прогремел в порту Бейрута. Удар ощущался за километры — видео

Столб густого красноватого дыма поднялся в воздух на сотни метров.

По данным источника агентства, инспекторы не раз указывали на опасность таких условий хранения селитры. В последний раз — шесть месяцев назад.

Как сообщал Лайф, взрыв в порту случился около шести часов вечера 4 августа. Погибло около ста человек, тысячи пострадали. В стране объявлен траур.

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