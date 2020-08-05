Следователи рассказали, что привело к смертоносному взрыву в Бейруте

В Ливане причиной мощного взрыва, прогремевшего накануне в столице страны Бейруте, могла стать халатность. Взрывоопасные вещества хранились на портовом складе без соблюдения мер безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные предварительного следствия.

По данным источника агентства, инспекторы не раз указывали на опасность таких условий хранения селитры. В последний раз — шесть месяцев назад.