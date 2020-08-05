Стёрты с лица земли. Самые страшные взрывы в истории человечества — фотогалерея

По последним данным, после взрыва в Бейруте погибло около 100 человек. Но это, к сожалению, далеко не самая страшная техногенная катастрофа.
Взрывы фейерверков в Тультепеке. Декабрь 2016 года
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Сразу целая серия взрывов произошла в мексиканском городке Тультепек. Они раздались на местном рынке, где торговали фейерверками. Точная причина произошедшего неизвестна до сих пор. Погибло тогда 36 человек, ещё около 100 ранены.
Взрывы в Тяньцзине. Август 2015 года
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Техногенная катастрофа произошла на севере Китая в морском порту. На складах фирмы, которая занималась транспортировкой опасных химвеществ, произошёл пожар. Из-за жары и палящего солнца самовоспламенился один из контейнеров, а затем произошло два взрыва, эквивалентных трём и двадцати одной тонне в тротиловом эквиваленте. В результате погибло 173 человека.
Утро на пепелище. Бейрут после мощных взрывов показали с дронаИз-под обломков продолжают извлекать тела погибших. Сотни человек пропали без вести после ЧП.
Взрыв на заводе AZF в Тулузе. 21 сентября 2001 года
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На химическом заводе взорвался ангар с 300 тоннами нитрата аммония, в результате чего погибло около 30 человек, тысячи человек пострадали, тысячи зданий и сооружений города были повреждены.
Железнодорожная катастрофа под Уфой. 4 июня 1989 года
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Крупнейшая за всю историю России и СССР катастрофа на железной дороге произошла из-за взрыва на проходившем рядом трубопроводе Сибирь — Урал — Поволжье. Он произошёл в момент встречного прохождения двух пассажирских поездов. Погибло 645 человек, ранено более 600.
Взрывы и пожар на заводе компании PEPCON в Неваде. 4 мая 1988 года
На заводе в США, который производил перхлорат аммония, начался пожар. Последующие взрывы привели к гибели двух и ранениям 372 человек, при этом был нанесён ущерб приблизительно на 100 миллионов долларов. Территория в радиусе 16 км от завода была подвергнута действию взрыва (выбито 10 тыс. окон). Мощность взрывов составила 250 тонн в тротиловом эквиваленте.
Авария на Чернобыльской АЭС. 26 апреля 1986 года
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Разрушение реактора четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной близ города Припять. Разрушение носило взрывной характер, сам реактор был полностью разрушен, а в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ. По приблизительным оценкам, жертвами взрыва и последующего облучения стали около 4000 человек.
Бхопальская катастрофа. 3 декабря 1984 года
Крупнейшая за всю историю техногенная катастрофа. Её называют индийским Чернобылем. В результате аварии на химическом заводе, принадлежащем американской корпорации, погибло около 18 тысяч человек, из которых 3 тысячи погибли непосредственно в день аварии, а 15 тысяч — в последующие годы.
Бхопал — индийский Чернобыль. 35 лет самой страшной катастрофе в историиНе так давно во всём мире прогремел сериал "Чернобыль". Однако сегодня — годовщина катастрофы, куда более жуткой и куда менее известной. То, что произошло ночью третьего декабря 1984 года в индийском городе Бхопале, можно сравнить разве что с самым страшным фильмом ужасов. Человеческая жадность, наплевательство и безнаказанность стали причиной гибели тысяч невинных людей.
Бомбёжка Хиросимы и Нагасаки. 6 и 9 августа 1945 года
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Но если все предыдущие взрывы — результат случайности или халатности, то в этом случае — преднамеренное испепеление. Две ядерные бомбы, сброшенные армией США на японские города в самом конце войны, унесли, по разным оценкам, от 150 до 250 тысяч человек.