Стёрты с лица земли. Самые страшные взрывы в истории человечества — фотогалерея

По последним данным, после взрыва в Бейруте погибло около 100 человек. Но это, к сожалению, далеко не самая страшная техногенная катастрофа.

Взрывы фейерверков в Тультепеке. Декабрь 2016 года

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Сразу целая серия взрывов произошла в мексиканском городке Тультепек. Они раздались на местном рынке, где торговали фейерверками. Точная причина произошедшего неизвестна до сих пор. Погибло тогда 36 человек, ещё около 100 ранены.

Взрывы в Тяньцзине. Август 2015 года

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Техногенная катастрофа произошла на севере Китая в морском порту. На складах фирмы, которая занималась транспортировкой опасных химвеществ, произошёл пожар. Из-за жары и палящего солнца самовоспламенился один из контейнеров, а затем произошло два взрыва, эквивалентных трём и двадцати одной тонне в тротиловом эквиваленте. В результате погибло 173 человека.

Взрыв на заводе AZF в Тулузе. 21 сентября 2001 года

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На химическом заводе взорвался ангар с 300 тоннами нитрата аммония, в результате чего погибло около 30 человек, тысячи человек пострадали, тысячи зданий и сооружений города были повреждены.

Железнодорожная катастрофа под Уфой. 4 июня 1989 года

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Крупнейшая за всю историю России и СССР катастрофа на железной дороге произошла из-за взрыва на проходившем рядом трубопроводе Сибирь — Урал — Поволжье. Он произошёл в момент встречного прохождения двух пассажирских поездов. Погибло 645 человек, ранено более 600.

Взрывы и пожар на заводе компании PEPCON в Неваде. 4 мая 1988 года

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На заводе в США, который производил перхлорат аммония, начался пожар. Последующие взрывы привели к гибели двух и ранениям 372 человек, при этом был нанесён ущерб приблизительно на 100 миллионов долларов. Территория в радиусе 16 км от завода была подвергнута действию взрыва (выбито 10 тыс. окон). Мощность взрывов составила 250 тонн в тротиловом эквиваленте.

Авария на Чернобыльской АЭС. 26 апреля 1986 года

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Разрушение реактора четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной близ города Припять. Разрушение носило взрывной характер, сам реактор был полностью разрушен, а в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ. По приблизительным оценкам, жертвами взрыва и последующего облучения стали около 4000 человек.

Бхопальская катастрофа. 3 декабря 1984 года

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Крупнейшая за всю историю техногенная катастрофа. Её называют индийским Чернобылем. В результате аварии на химическом заводе, принадлежащем американской корпорации, погибло около 18 тысяч человек, из которых 3 тысячи погибли непосредственно в день аварии, а 15 тысяч — в последующие годы.

Бомбёжка Хиросимы и Нагасаки. 6 и 9 августа 1945 года

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