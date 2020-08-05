Утро на пепелище. Бейрут после мощных взрывов показали с дрона

Масштабы разрушений в Бейруте после мощных взрывов в городском порту сняли с высоты птичьего полёта. Утром стало видно, что разрушения настолько серьёзные, что некоторые СМИ даже заподозрили ракетный удар. В радиусе нескольких километров от эпицентра город просто сравнен с землёй, а под обломками могут лежать люди — ещё живые и погибшие.
Ближайшая к порту часть Бейрута пострадала больше всего. При этом, по данным властей, взрывной волной разрушена половина зданий, по городу разбросаны разбитые обломками автомобили.
Сирены скорых и разрушенный город. Бейрут приходит в себя после мощного взрыва в порту — видеоГоспитали переполнены, поэтому пострадавших, которым не требуются операции, будут направлять в отели.
В результате взрывов погибло более ста человек, около четырёх тысяч получили ранения. Число жертв, вероятно, будет увеличиваться, поскольку из-под обломков извлекают всё больше тел. Местонахождение сотен человек остаётся неизвестным.