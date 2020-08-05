Утро на пепелище. Бейрут после мощных взрывов показали с дрона

Масштабы разрушений в Бейруте после мощных взрывов в городском порту сняли с высоты птичьего полёта. Утром стало видно, что разрушения настолько серьёзные, что некоторые СМИ даже заподозрили ракетный удар. В радиусе нескольких километров от эпицентра город просто сравнен с землёй, а под обломками могут лежать люди — ещё живые и погибшие.