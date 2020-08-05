Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Бейруте

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей от мощнейшего взрыва в столице Ливана Бейруте.
— Искренне сопереживаю тем, кто лишился родных и близких. Прошу передать им слова утешения и поддержки, а раненым — пожелания скорейшего выздоровления. Да подаст Милосердный Господь в это тяжёлое время силы врачам, самоотверженно борющимся за спасение жизней пострадавших, сотрудникам спасательных служб и всем, кто трудится над преодолением последствий трагедии, — сказано в сообщении патриарха президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну и Антиохийскому патриарху Иоанну X, опубликованном на сайте РПЦ.
Также патриарх Кирилл пожелал сил врачам, сотрудникам спасательных служб и всем, кто борется за спасение жизней пострадавших и трудится над преодолением последствий трагедии.
Сирены скорых и разрушенный город. Бейрут приходит в себя после мощного взрыва в порту — видеоГоспитали переполнены, поэтому пострадавших, которым не требуются операции, будут направлять в отели.
Напомним, взрыв в порту случился около шести часов вечера 4 августа. В это время жители города заканчивали работать и убирались в квартирах. По последним данным, в результате взрыва погибло 78 человек, пострадало около четырёх тысяч.