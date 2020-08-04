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Число пострадавших при взрыве в порту Бейрута достигло четырёх тысяч

ВОЗ направляет в Ливан медикаменты и хирургические наборы.

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Число пострадавших при мощном взрыве в порту Бейрута возросло до четырёх тысяч человек. Погибло 78, сообщает телеканал Al Jazzera.

Всемирная организация здравоохранения направит в Ливан медикаменты для лечения 500 раненых, а также хирургические наборы для такого же количества человек. Об этом сообщила представитель ВОЗ Инас Хамам.

При необходимости будут отправлены дополнительные материалы, — цитирует Хамам РИА "Новости".

Заканчивали работать, убирались в квартирах. Чем занимались жители Бейрута во время страшного взрыва в порту — видео

В этот момент в столице Ливана было около шести часов вечера.

Ранее президент США Дональд Трамп, несмотря на данные официальных властей, заявил, что взрыв в Бейруте был преднамеренным.

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