Число пострадавших при взрыве в порту Бейрута достигло четырёх тысяч

Число пострадавших при мощном взрыве в порту Бейрута возросло до четырёх тысяч человек. Погибло 78, сообщает телеканал Al Jazzera.
Всемирная организация здравоохранения направит в Ливан медикаменты для лечения 500 раненых, а также хирургические наборы для такого же количества человек. Об этом сообщила представитель ВОЗ Инас Хамам.
— При необходимости будут отправлены дополнительные материалы, — цитирует Хамам РИА "Новости".
Заканчивали работать, убирались в квартирах. Чем занимались жители Бейрута во время страшного взрыва в порту — видеоВ этот момент в столице Ливана было около шести часов вечера.
Ранее президент США Дональд Трамп, несмотря на данные официальных властей, заявил, что взрыв в Бейруте был преднамеренным.