СМИ: Взорвавшийся в Бейруте груз был конфискован с молдавского судна с украинским экипажем

Взорвавшийся в порту Бейрута груз в 2015 году был конфискован с молдавского судна, управлявшегося украинским экипажем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в ливанской столице.
Название судна и подробности истории пока не известны.
"Никогда не видел ничего такого". Житель Бейрута рассказал о страшном взрыве в порту — видеоДом мужчины находился всего в одном километре от эпицентра взрыва, и сейчас там всё разрушено.
В свою очередь, премьер-министр страны Хасан Диаб сообщил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. Он предложил сформировать комиссию для расследования инцидента, которая должна будет определить виновных.
Детали происшествия приводит телеканал LBCI. По его данным, детонация произошла в момент, когда работники порта заделывали отверстия, опасаясь кражи.
Ранее Бейрут объявили зоной стихийного бедствия. Кроме того, в городе на две недели могут ввести режим чрезвычайного положения. Напомним, взрыв в ливанской столице прогремел вечером во вторник. Число жертв и пострадавших постоянно растёт. По последним данным, погибло 70 человек, около трёх тысяч получили ранения. В МВД страны назвали предварительную причину трагедии. В Сети опубликовали кадры из разрушенного города.