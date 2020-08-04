В МВД Ливана назвали новую причину страшного взрыва в порту Бейрута

В порту Бейрута взорвалась аммиачная селитра. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на министра внутренних дел Ливана Мухаммеда Фахми.

По данным телеканала Al Mayadeen, сдетонировал груз, конфискованный девять лет назад с одного из судов контрабандистов. Отмечается, что всё это время он хранился на складе, а четыре месяца назад был подготовлен большой отчёт об угрозе хранения такого груза в порту.

В то же время телеканал LBCI со ссылкой на источники утверждает, что причиной взрыва был нитрат натрия, который более года назад власти конфисковали с одного из кораблей.