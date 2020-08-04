Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования своему ливанскому коллеге Мишелю Ауну в связи с гибелью граждан этой страны при мощном взрыве в Бейруте.

— В России разделяют скорбь ливанского народа. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — говорится в послании.

Количество жертв и пострадавших ещё не представляется возможным подсчитать. Пока сообщалось о десяти погибших и сотнях человек, которые получили травмы. В городе мобилизованы медики. Им помогают военные.