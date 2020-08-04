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Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте

Российский лидер отметил, что в нашей стране разделяют скорбь ливанского народа.

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Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования своему ливанскому коллеге Мишелю Ауну в связи с гибелью граждан этой страны при мощном взрыве в Бейруте.

В России разделяют скорбь ливанского народа. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — говорится в послании.

Количество жертв и пострадавших ещё не представляется возможным подсчитать. Пока сообщалось о десяти погибших и сотнях человек, которые получили травмы. В городе мобилизованы медики. Им помогают военные.

Мощнейший взрыв прогремел в порту Бейрута. Удар ощущался за километры — видео

Столб густого красноватого дыма поднялся в воздух на сотни метров.

Напомним, взрыв прогремел сегодня днём. По предварительной версии, причиной его стала детонация взрывчатых веществ, которые были конфискованы ранее в порту и хранились на складе. На завтра в стране объявлен траур.

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