Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования своему ливанскому коллеге Мишелю Ауну в связи с гибелью граждан этой страны при мощном взрыве в Бейруте.
— В России разделяют скорбь ливанского народа. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — говорится в послании.
Количество жертв и пострадавших ещё не представляется возможным подсчитать. Пока сообщалось о десяти погибших и сотнях человек, которые получили травмы. В городе мобилизованы медики. Им помогают военные.
Мощнейший взрыв прогремел в порту Бейрута. Удар ощущался за километры — видеоСтолб густого красноватого дыма поднялся в воздух на сотни метров.
Напомним, взрыв прогремел сегодня днём. По предварительной версии, причиной его стала детонация взрывчатых веществ, которые были конфискованы ранее в порту и хранились на складе. На завтра в стране объявлен траур.