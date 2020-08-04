В Ливане объявили день национального траура по жертвам взрывов в Бейруте

Точное число погибших в результате произошедшего ещё не известно. На данный момент власти подтвердили информацию о десяти жертвах взрывов. Количество пострадавших исчисляется сотнями. По данным местных СМИ, осколочные ранения получили также супруга и дочь Хасана Диаба. Среди получивших травмы также несколько советников главы кабинета. По всему Бейруту мобилизуют врачей, больницы, экстренные службы и даже военных для помощи раненым и ликвидации последствий масштабной трагедии.