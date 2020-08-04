В Ливане объявили день национального траура по жертвам взрывов в Бейруте

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил 5 августа днём общенационального траура по жертвам мощных взрывов в порту Бейрута. Глава правительства выступил в эфире телеканала Sky News Arabia.
Точное число погибших в результате произошедшего ещё не известно. На данный момент власти подтвердили информацию о десяти жертвах взрывов. Количество пострадавших исчисляется сотнями. По данным местных СМИ, осколочные ранения получили также супруга и дочь Хасана Диаба. Среди получивших травмы также несколько советников главы кабинета. По всему Бейруту мобилизуют врачей, больницы, экстренные службы и даже военных для помощи раненым и ликвидации последствий масштабной трагедии.
Люди в крови, город разгромлен. Появились видео с последствиями мощных взрывов в БейрутеПрипаркованные на улицах автомобили буквально изрешечены упавшими на них обломками.
Ранее Лайф публиковал видео из эпицентра мощнейшего взрыва в порту Бейрута всего за пару минут до детонации.