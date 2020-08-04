Люди в крови, город разгромлен. Появились видео с последствиями мощных взрывов в Бейруте

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Десятки человек получили осколочные ранения в результате мощных взрывов около порта Бейрут. Ближайшие к месту происшествия районы выглядят как после бомбёжки: контуженные жители сидят прямо на земле, придерживая кровоточащие раны, некоторые в полусознательном состоянии бредут, сами не зная куда.
#Beirut streets now. pic.twitter.com/8mZSXTLNQI— Samar Saeed/سمر سعيد (@Samarsaeed) August 4, 2020
Очевидцы делятся в соцсетях шокирующими кадрами, на которых видно рыдающих детей. Улицы усыпаны обломками зданий и выбитых стёкол. При взрыве оказались разбиты десятки автомобилей.
Мощнейший взрыв прогремел в порту Бейрута. Удар ощущался за километры — видеоСтолб густого красноватого дыма поднялся в воздух на сотни метров.
Лайф созвонился с Анхар Кочневой — живущей в Бейруте востоковедом, писателем, гидом.
— Взрыв был очень сильный, мне кажется, это взорвалось именно оружие. Мы в порядке, едем на место, — сказала она.
Ранее сегодня взрыв прогремел на химическом заводе в городе Сяньтао провинции Хубэй в Китае. В результате происшествия погибли не менее шести человек и ещё четверо пострадали.