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Люди в крови, город разгромлен. Появились видео с последствиями мощных взрывов в Бейруте

Припаркованные на улицах автомобили буквально изрешечены упавшими на них обломками.

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Видео © Instagram / michel.abboud

Десятки человек получили осколочные ранения в результате мощных взрывов около порта Бейрут. Ближайшие к месту происшествия районы выглядят как после бомбёжки: контуженные жители сидят прямо на земле, придерживая кровоточащие раны, некоторые в полусознательном состоянии бредут, сами не зная куда.

Очевидцы делятся в соцсетях шокирующими кадрами, на которых видно рыдающих детей. Улицы усыпаны обломками зданий и выбитых стёкол. При взрыве оказались разбиты десятки автомобилей.

Мощнейший взрыв прогремел в порту Бейрута. Удар ощущался за километры — видео

Столб густого красноватого дыма поднялся в воздух на сотни метров.

Лайф созвонился с Анхар Кочневой — живущей в Бейруте востоковедом, писателем, гидом.

Взрыв был очень сильный, мне кажется, это взорвалось именно оружие. Мы в порядке, едем на место, — сказала она.

Ранее сегодня взрыв прогремел на химическом заводе в городе Сяньтао провинции Хубэй в Китае. В результате происшествия погибли не менее шести человек и ещё четверо пострадали.

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