Шесть человек стали жертвами взрыва на химзаводе в Китае

Не менее шести человек погибли и ещё четверо пострадали в результате мощного взрыва на химическом заводе в городе Сяньтао провинции Хубэй в Китае. При этом поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются, сообщают местные власти.

— В результате инцидента погибли шесть человек (из них пять — числившиеся пропавшими без вести, ещё один умер в больнице от полученных травм), четыре получили ранения (из них один получил лёгкие травмы и был выписан из медучреждения, ещё трое находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает), — приводит сообщение городских властей ТАСС.