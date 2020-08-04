Шесть человек стали жертвами взрыва на химзаводе в Китае

Не менее шести человек погибли и ещё четверо пострадали в результате мощного взрыва на химическом заводе в городе Сяньтао провинции Хубэй в Китае. При этом поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются, сообщают местные власти.
— В результате инцидента погибли шесть человек (из них пять — числившиеся пропавшими без вести, ещё один умер в больнице от полученных травм), четыре получили ранения (из них один получил лёгкие травмы и был выписан из медучреждения, ещё трое находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает), — приводит сообщение городских властей ТАСС.
Химическое предприятие полностью приостановило работу.
Мощный взрыв автозаправки на Кубани попал на видео. Трое пострадалиПлощадь горения достигала 300 квадратных метров.
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