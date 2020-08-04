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Россияне стали меньше покупать перчатки и антисептики

При этом, по данным аналитиков, продажи одноразовых масок по стране растут.

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Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Продажи средств индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции в России в течение июля заметно снизились. По данным компании "Такском", проанализировавшей более 22 млрд кассовых чеков, за прошедший летний месяц перчаток было куплено на 38% меньше, чем в марте текущего года. По антисептикам аналогичное снижение продаж на 21%, приводит результаты исследования рынка RT.

В то же время средняя цена упаковки перчаток увеличилась по сравнению с мартом на 1,5% и составила 133 рубля. Такое увеличение стоимости и у антисептиков, средняя цена — 487 рублей.

Продажи масок, напротив, только растут, зато эти средства защиты теряют в цене. В июле россияне купили их на 20% больше, чем в марте. Средняя стоимость упаковки снизилась до 129 рублей.

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