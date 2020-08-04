В Москве сделали более шести с половиной миллионов тестов на коронавирус

Более шести с половиной миллионов тестов было сделано в Москве. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— С самого начала эпидемии мы стремились к тому, чтобы обеспечить тестами на коронавирусную инфекцию как можно больше горожан. И даже сейчас, когда инфекция отступает, мы не сбавляем обороты. К настоящему моменту в Москве уже сделано свыше пяти миллионов ПЦР-тестов и почти полтора миллиона ИФА-анализов, — отметила Ракова.
В России проведено более 26 миллионов тестов на коронавирусПод медицинским наблюдением из-за подозрения на CoViD-19 на сегодняшний день остаётся 267 315 человек.
Она также подчеркнула, что пункты забора крови для сдачи анализов методом ИФА/ИХЛА открылись в 30 поликлиниках.