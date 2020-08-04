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В Москве сделали более шести с половиной миллионов тестов на коронавирус

Пункты забора крови для сдачи анализов методом ИФА/ИХЛА открылись в 30 поликлиниках.

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Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Более шести с половиной миллионов тестов было сделано в Москве. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С самого начала эпидемии мы стремились к тому, чтобы обеспечить тестами на коронавирусную инфекцию как можно больше горожан. И даже сейчас, когда инфекция отступает, мы не сбавляем обороты. К настоящему моменту в Москве уже сделано свыше пяти миллионов ПЦР-тестов и почти полтора миллиона ИФА-анализов, отметила Ракова.

В России проведено более 26 миллионов тестов на коронавирус

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на CoViD-19 на сегодняшний день остаётся 267 315 человек.

Она также подчеркнула, что пункты забора крови для сдачи анализов методом ИФА/ИХЛА открылись в 30 поликлиниках.

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