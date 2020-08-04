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Российские дети не получат вакцину от CoViD-19 в этом году

Первый препарат от коронавируса российского производства зарегистрируют в течение 10 дней.

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Фото © PIxabay

Российская вакцина от коронавирусной инфекции будет недоступна для детей в текущем году, так как не пройдёт полный цикл испытаний на взрослых. Об этом РИА "Новости" рассказал директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Первую вакцину от коронавируса в РФ зарегистрируют в течение 10 дней

Ожидается, что порядка 10 миллионов её доз станут выпускать каждый месяц.

- Я очень надеюсь, что вакцина будет подходить детям, но согласно российскому законодательству, на детях можно испытывать вакцину и предлагать новый препарат, только когда он прошел полный цикл испытаний на взрослых, поэтому, когда закончится третья фаза испытаний, после этого нам разрешат исследование 18-, - заявил Гинцбург.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что три российские компании в сентябре приступят к серийному производству вакцины от коронавируса.

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