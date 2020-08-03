Первую вакцину от коронавируса в РФ зарегистрируют в течение 10 дней

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ожидается регистрация первой в РФ вакцины от коронавируса в течение 10 дней.

— Безусловно, все процедуры будут Минздравом соблюдены. Они получили уже первые результаты и первой, и второй фазы испытания, они видят, что результаты очень хорошие, — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Он также добавил, что если это произойдёт, то это будет первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Ожидается, что к концу года в нашей стране будут производить 10 млн доз препарата в месяц.