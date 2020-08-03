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Мантуров рассказал, когда начнётся серийный выпуск российской вакцины от коронавируса

Он выразил надежду, что к 2021 году РФ будет выпускать миллионы доз вакцин от коронавируса в месяц.

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Фото © Shutterstock

В сентябре три российские компании должны начать серийное производство вакцины от коронавируса нового типа, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он уточнил, что речь идёт о разработанном сотрудниками Института им. Гамалеи препарате.

По словам главы Минпромторга, подготовку к серийному выпуску лекарства ведут компании "Генериум", "Р-Фарм" и "Биннофарм" с площадками во Владимирской, Ярославской и Московской областях. Сейчас идёт отладка технологии.

Институт постоянно на связи с этими предприятиями. Кто-то докупает оборудование, в частности реакторы. Мы очень рассчитываем, что в сентябре должно уже начаться серийное производство, — сказал Мантуров в интервью ТАСС.

Масштабы производства вакцины будут зависеть в первую очередь от потребностей системы здравоохранения. Ожидается, что на начальном этапе компании будут выпускать несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц. К началу следующего года объём планируется увеличить до нескольких миллионов. Мантуров подчеркнул намерение Минпромторга способствовать тому, чтобы эти планы были реализованы.

Попова уверена в эффективности вакцины от коронавируса, разрабатываемой в России

Она подчеркнула, что на рынок никогда не выходили препараты, в безопасности которых возникали сомнения.

Напомним, сейчас идёт подготовка документов для регистрации вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. Её клинические испытания завершены. Ранее стало известно, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет бесплатной для россиян.

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