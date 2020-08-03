Мантуров рассказал, когда начнётся серийный выпуск российской вакцины от коронавируса

В сентябре три российские компании должны начать серийное производство вакцины от коронавируса нового типа, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он уточнил, что речь идёт о разработанном сотрудниками Института им. Гамалеи препарате.

По словам главы Минпромторга, подготовку к серийному выпуску лекарства ведут компании "Генериум", "Р-Фарм" и "Биннофарм" с площадками во Владимирской, Ярославской и Московской областях. Сейчас идёт отладка технологии.

— Институт постоянно на связи с этими предприятиями. Кто-то докупает оборудование, в частности реакторы. Мы очень рассчитываем, что в сентябре должно уже начаться серийное производство, — сказал Мантуров в интервью ТАСС.

Масштабы производства вакцины будут зависеть в первую очередь от потребностей системы здравоохранения. Ожидается, что на начальном этапе компании будут выпускать несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц. К началу следующего года объём планируется увеличить до нескольких миллионов. Мантуров подчеркнул намерение Минпромторга способствовать тому, чтобы эти планы были реализованы.