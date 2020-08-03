Врач назвал самую полезную кашу для ребёнка и взрослого

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург уверяет, что выбор самой полезной каши для человека зависит от его возраста. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, то, что кашу традиционно считают полезным блюдом, особенно для детей, — это абсолютно обоснованно. Гинзбург отметил, что манная каша поможет юным россиянам улучшить работу мозга.

— Манка быстрее повышает уровень сахара в крови. Это не есть хорошо для взрослых, но для детей это неплохо. Для детей это хорошо работает. У них от риса и манки лучше работают мозги. Учатся они лучше, — утверждает врач.

Однако, как заявил Гинзбург, для взрослых уровень сахара в крови — это фактор риска, поэтому им лучше употреблять овсяную кашу.