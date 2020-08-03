Врач назвал самую полезную кашу для ребёнка и взрослого

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург уверяет, что выбор самой полезной каши для человека зависит от его возраста. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.
По словам специалиста, то, что кашу традиционно считают полезным блюдом, особенно для детей, — это абсолютно обоснованно. Гинзбург отметил, что манная каша поможет юным россиянам улучшить работу мозга.
— Манка быстрее повышает уровень сахара в крови. Это не есть хорошо для взрослых, но для детей это неплохо. Для детей это хорошо работает. У них от риса и манки лучше работают мозги. Учатся они лучше, — утверждает врач.
"Полезная" манка и мочёная гречка. Врач развеял популярные мифы о кашахТакже оказалось, что рис не так полезен, а каши быстрого приготовления не так вредны, как многим кажется.
Однако, как заявил Гинзбург, для взрослых уровень сахара в крови — это фактор риска, поэтому им лучше употреблять овсяную кашу.
— Если сравнивать овсянку и манку, то для людей старше 50 лет овсянка выиграет по всем позициям. Там крахмал более труднодоступный — соответственно, углеводы медленные. Сахар после овсянки подскакивает не так резко, как после манки. Ещё там больше пищевых волокон и больше пребиотического действия, которое улучшает нашу микрофлору, — резюмировал специалист.