Microsoft сообщила о возобновлении переговоров по покупке американского подразделения TikTok

Корпорация Microsoft сообщила о готовности продолжать переговоры по покупке американского подразделения социальной сети TikTok у китайской компании ByteDance.
— Microsoft оперативно приступит к продолжению дискуссий с ByteDance, компанией — владельцем TikTok, в течение нескольких недель и при любых обстоятельствах завершит эти дискуссии не позднее 15 сентября 2020 года, — говорится в заявлении корпорации.
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Уточняется, что при удачном завершении сделки к американской корпорации перейдёт также контроль за операциями приложения в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. При этом Microsoft пообещала, что личные данные пользователей соцсети в США под её руководством не будет переданы за пределы страны.
Ранее сообщалось, что переговоры между компаниями были приостановлены. По данным американских СМИ, причиной такого решения стало негативное отношение к сделке со стороны президента Штатов Дональда Трампа.
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Напомним, глава Белого дома пригрозил запретить в стране приложение TikTok. А госсекретарь Штатов Майк Помпео заявил, что власти рассматривают вариант полного запрета TikTok на территории Америки. По мнению властей страны, руководство соцсети занимается пропагандой и передаёт данные пользователей в КНР. На сегодняшний день приложением запрещено пользоваться военнослужащим сухопутных войск, а также ВМС США и сотрудникам Госдепа.