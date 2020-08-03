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Microsoft сообщила о возобновлении переговоров по покупке американского подразделения TikTok

Ранее сообщалось, что они были приостановлены из-за негативного отношения к сделке Дональда Трампа.

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Фото © Pixabay

Корпорация Microsoft сообщила о готовности продолжать переговоры по покупке американского подразделения социальной сети TikTok у китайской компании ByteDance.

Microsoft оперативно приступит к продолжению дискуссий с ByteDance, компанией — владельцем TikTok, в течение нескольких недель и при любых обстоятельствах завершит эти дискуссии не позднее 15 сентября 2020 года, — говорится в заявлении корпорации.

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Руководство соцсети отметило, что не планирует никуда уходить из страны.

Уточняется, что при удачном завершении сделки к американской корпорации перейдёт также контроль за операциями приложения в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. При этом Microsoft пообещала, что личные данные пользователей соцсети в США под её руководством не будет переданы за пределы страны.

Ранее сообщалось, что переговоры между компаниями были приостановлены. По данным американских СМИ, причиной такого решения стало негативное отношение к сделке со стороны президента Штатов Дональда Трампа.

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Посчитав, что такой срок недостаточен, судья также обязал каждую выплатить огромный штраф.

Напомним, глава Белого дома пригрозил запретить в стране приложение TikTok. А госсекретарь Штатов Майк Помпео заявил, что власти рассматривают вариант полного запрета TikTok на территории Америки. По мнению властей страны, руководство соцсети занимается пропагандой и передаёт данные пользователей в КНР. На сегодняшний день приложением запрещено пользоваться военнослужащим сухопутных войск, а также ВМС США и сотрудникам Госдепа.

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