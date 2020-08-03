Microsoft сообщила о возобновлении переговоров по покупке американского подразделения TikTok

Корпорация Microsoft сообщила о готовности продолжать переговоры по покупке американского подразделения социальной сети TikTok у китайской компании ByteDance.

— Microsoft оперативно приступит к продолжению дискуссий с ByteDance, компанией — владельцем TikTok, в течение нескольких недель и при любых обстоятельствах завершит эти дискуссии не позднее 15 сентября 2020 года, — говорится в заявлении корпорации.

Уточняется, что при удачном завершении сделки к американской корпорации перейдёт также контроль за операциями приложения в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. При этом Microsoft пообещала, что личные данные пользователей соцсети в США под её руководством не будет переданы за пределы страны.

Ранее сообщалось, что переговоры между компаниями были приостановлены. По данным американских СМИ, причиной такого решения стало негативное отношение к сделке со стороны президента Штатов Дональда Трампа.