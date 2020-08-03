Новейшую российскую военную технику представят на форуме "Армия-2020" в ЮВО

Новейшие образцы российской военной техники представят на форуме "Армия-2020" в Южном военном округе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

— Впервые широкой аудитории будут представлены такие образцы новейшего вооружения и военной техники, как станция радиопомех АСП БМ "Ртуть" и станция обнаружения и целеуказания "Купол", — говорится в сообщении.

Также будут продемонстрированы новейший зенитный комплекс СОУ "БУК-М2", оперативно-тактический комплекс "Искандер", бронеавтомобиль "Тигр" и множество другой техники.

Кроме того, зрители смогут увидеть современные тактические приёмы ведения боя, пролёт авиации и эпизоды различных исторических сражений.