Новейшую российскую военную технику представят на форуме "Армия-2020" в ЮВО

Новейшие образцы российской военной техники представят на форуме "Армия-2020" в Южном военном округе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
На новейший МиГ-35 будут устанавливать перспективные виды вооруженияОтмечается, что новая конструкция самолёта позволяет настраивать оборудование, не разбирая "железо".
— Впервые широкой аудитории будут представлены такие образцы новейшего вооружения и военной техники, как станция радиопомех АСП БМ "Ртуть" и станция обнаружения и целеуказания "Купол", — говорится в сообщении.
"Вселяет ужас". СМИ предрекли России новую эпоху господства на рынке вооружений после появления С-500Журналисты указали, что характеристики "Прометея" превращают его в глобальную угрозу.
Также будут продемонстрированы новейший зенитный комплекс СОУ "БУК-М2", оперативно-тактический комплекс "Искандер", бронеавтомобиль "Тигр" и множество другой техники.
Кроме того, зрители смогут увидеть современные тактические приёмы ведения боя, пролёт авиации и эпизоды различных исторических сражений.
Добавим, что форум "Армия-2020" пройдёт в Ставропольском крае, Каспийске, Владикавказе, Волгограде, Адыгее, Астрахани, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, на Кубани, в Чечне и в Гюмри с 23 по 29 августа.