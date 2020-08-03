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Новейшую российскую военную технику представят на форуме "Армия-2020" в ЮВО

В числе образцов — станция радиопомех АСП БМ "Ртуть" и станция обнаружения и целеуказания "Купол".

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Комплекс "Искандер". Фото © ТАСС / Министерство обороны РФ

Новейшие образцы российской военной техники представят на форуме "Армия-2020" в Южном военном округе. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

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Отмечается, что новая конструкция самолёта позволяет настраивать оборудование, не разбирая "железо".

Впервые широкой аудитории будут представлены такие образцы новейшего вооружения и военной техники, как станция радиопомех АСП БМ "Ртуть" и станция обнаружения и целеуказания "Купол", — говорится в сообщении.

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Журналисты указали, что характеристики "Прометея" превращают его в глобальную угрозу.

Также будут продемонстрированы новейший зенитный комплекс СОУ "БУК-М2", оперативно-тактический комплекс "Искандер", бронеавтомобиль "Тигр" и множество другой техники.

Кроме того, зрители смогут увидеть современные тактические приёмы ведения боя, пролёт авиации и эпизоды различных исторических сражений.

Добавим, что форум "Армия-2020" пройдёт в Ставропольском крае, Каспийске, Владикавказе, Волгограде, Адыгее, Астрахани, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, на Кубани, в Чечне и в Гюмри с 23 по 29 августа.

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