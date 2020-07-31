Трамп рассказал о возможном запрете TikTok в США

Президент США Дональд Трамп пригрозил запретить в стране приложение TikTok.

— Мы изучаем TikTok. Мы можем и запретить. Можем сделать кое-какие другие вещи, — сказал Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме перед вылетом во Флориду.

По мнению американских властей, приложение является инструментом китайской разведки. Также обвинения звучат и в адрес популярного сервиса видеоконференций Zoom.