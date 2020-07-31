Трамп рассказал о возможном запрете TikTok в США

Президент США Дональд Трамп пригрозил запретить в стране приложение TikTok.
— Мы изучаем TikTok. Мы можем и запретить. Можем сделать кое-какие другие вещи, — сказал Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме перед вылетом во Флориду.
По мнению американских властей, приложение является инструментом китайской разведки. Также обвинения звучат и в адрес популярного сервиса видеоконференций Zoom.
Южная Корея оштрафовала TikTok за сбор данных о несовершеннолетнихСумма взыскания составляет 186 миллионов вон, или около 155 тысяч долларов США.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти страны рассматривают полный запрет TikTok на территории Америки. На сегодняшний день приложением запрещено пользоваться военнослужащим сухопутных войск, а также ВМС США и сотрудникам Госдепа.