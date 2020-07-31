В России возобновилось международное авиасообщение. Первый рейс из-за рубежа уже приземлился

С 1 августа в России возобновилось международное авиасообщение, прерванное ранее из-за пандемии коронавируса. В Москве уже приземлился первый рейс из-за рубежа — самолёт авиакомпании Turkish Airlines совершил посадку в аэропорту Внуково в 1:03. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.