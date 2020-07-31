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Максимальный состав экскурсионных групп в московских музеях увеличили до 20 человек

Ранее было разрешено собираться максимум впятером.

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Фото © Pixabay

Число допустимых участников групповых экскурсий в музеях Москвы увеличили до 20 человек. Об этом говорится в приказе Департамента культуры столицы, подписанного руководителем Александром Кибовским.

Как сообщает ТАСС, при этом посетители должны соблюдать безопасную дистанцию и находиться в масках.

Только в масках и по электронным билетам. Эрмитаж и Русский музей открылись для посетителей — видео

Рядом с культурными учреждениями уже с утра выстроилась очередь из желающих прикоснуться к прекрасному.

Напомним, музеи столицы открылись для посещений 16 июня с максимальным числом участников экскурсионных групп не более пяти человек.

Ранее Лайф сообщал, что в музее-заповеднике "Петергоф" временно отменили бумажные билеты.

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