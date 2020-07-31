Максимальный состав экскурсионных групп в московских музеях увеличили до 20 человек

Число допустимых участников групповых экскурсий в музеях Москвы увеличили до 20 человек. Об этом говорится в приказе Департамента культуры столицы, подписанного руководителем Александром Кибовским.
Как сообщает ТАСС, при этом посетители должны соблюдать безопасную дистанцию и находиться в масках.
Только в масках и по электронным билетам. Эрмитаж и Русский музей открылись для посетителей — видеоРядом с культурными учреждениями уже с утра выстроилась очередь из желающих прикоснуться к прекрасному.
Напомним, музеи столицы открылись для посещений 16 июня с максимальным числом участников экскурсионных групп не более пяти человек.
Ранее Лайф сообщал, что в музее-заповеднике "Петергоф" временно отменили бумажные билеты.