"Это нелепо". Трамп оценил решение суда отменить смертный приговор Царнаеву

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение апелляционного суда отменить смертный приговор Джохару Царнаеву, устроившему теракт на Бостонском марафоне в 2013 году.

— Это нелепо , — сказал Трамп на выступлении в штате Флорида, которое транслировали американские телеканалы.

Теперь дело будет передано в нижестоящую инстанцию.

Суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, устроившему теракт на Бостонском марафоне Теперь дело будет передано в нижестоящую инстанцию.

Напомним, в результате взрыва, устроенного Джохаром Царнаевым и его старшим братом Тамерланом на Бостонском марафоне в апреле 2013 года, погибло три человека и пострадало более 280.