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"Это нелепо". Трамп оценил решение суда отменить смертный приговор Царнаеву

Глава Белого дома назвал террориста животным.

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Фото © ТАСС / Yuri Gripas / CNP via ZUMA Wire

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение апелляционного суда отменить смертный приговор Джохару Царнаеву, устроившему теракт на Бостонском марафоне в 2013 году.

Это нелепо, — сказал Трамп на выступлении в штате Флорида, которое транслировали американские телеканалы.

Глава Белого дома также назвал Царнаева животным.

Суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, устроившему теракт на Бостонском марафоне

Теперь дело будет передано в нижестоящую инстанцию.

Напомним, в результате взрыва, устроенного Джохаром Царнаевым и его старшим братом Тамерланом на Бостонском марафоне в апреле 2013 года, погибло три человека и пострадало более 280.

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