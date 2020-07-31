Выведший "Химки" в премьер-лигу Юран покинул пост главного тренера

Генеральный директор подмосковного футбольного клуба "Химки" Александр Зайцев сообщил о том, что главный тренер команды Сергей Юран, занявший этот пост в январе, покинет команду.

— Мы будем расторгать контракт с Юраном. Мы не смогли договориться об условиях его личного контракта. После успехов в Кубке России он попросил довольно большого увеличения личного контракта, — приводит слова Зайцева РИА "Новости".

Он уточнил, что клуб не готов выполнить финансовые условия тренера, поэтому вынужден предложить Юрану расторгнуть соглашение. По словам Зайцева, сейчас "Химки" находятся в поисках нового тренера.

В комментарии "Спорт-Экспрессу" Юран заявил, что его контракт с подмосковной командой действовал ещё три года, а указание об отставке пришло из "Спартака".

— Это указание пришло от "Спартака". Именно от Шамиля Газизова. Так и напишите. Общались ли вы с министром спорта Московской области? Да. Он мне сказал, что моя кандидатура не согласована со "Спартаком". Поэтому меня и убирают, — заявил специалист.

Новый гендиректор московского клуба Газизов отреагировал на это высказывание, отметив, что давно не виделся с тренером.

— Смешно. Комментировать не хочется. Давно с Юраном не виделся. Завтра Гвардиолу уволят из "Сити", и что? Скажут, что Газизов через Зинченко уволил? Даже нечего говорить тут, — приводит его слова "Чемпионат.com".