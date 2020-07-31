"Чернобыль" стал лучшим мини-сериалом по версии BAFTA

Сериал "Чернобыль" стал лучшим мини-сериалом по версии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Об этом было объявлено в ходе торжественной церемонии, прошедшей в режиме онлайн.

Также награду в номинации "Лучшая мужская роль" получил Джаред Харрис, сыгравший советского академика Валерия Легасова. В категории "Лучшая роль второго плана" швед Стеллан Скарсгард, воплотивший на экране образ зампреда Совмина СССР Бориса Щербины, уступил японско-британскому актёру Уиллу Шарпу (криминальный сериал "Гири/Хадзи"). Лучшей актрисой второго плана стала Наоми Аки.