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"Чернобыль" стал лучшим мини-сериалом по версии BAFTA

Лента получила девять из 14 возможных наград.

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Сериал "Чернобыль" стал лучшим мини-сериалом по версии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Об этом было объявлено в ходе торжественной церемонии, прошедшей в режиме онлайн.

Также награду в номинации "Лучшая мужская роль" получил Джаред Харрис, сыгравший советского академика Валерия Легасова. В категории "Лучшая роль второго плана" швед Стеллан Скарсгард, воплотивший на экране образ зампреда Совмина СССР Бориса Щербины, уступил японско-британскому актёру Уиллу Шарпу (криминальный сериал "Гири/Хадзи"). Лучшей актрисой второго плана стала Наоми Аки.

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Выбирать пришлось из 150 сериалов и телешоу.

В общей сложности "Чернобыль получил девять наград BAFTA из 14, на которые он был номинирован. 18 июля состоялось вручение премий британской академии в области телемастерства. Тогда сериал завоевал семь наград.

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