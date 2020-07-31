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Суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, устроившему теракт на Бостонском марафоне

Теперь дело будет передано в нижестоящую инстанцию.

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Фото © Tom Green / ZUMAPRESS.com

Апелляционный суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, устроившему взрыв на Бостонском марафоне в 2013 году. Об этом сообщает Reuters.

Дело передано в нижестоящую инстанцию для проведения нового процесса.

Напомним, в результате взрыва, устроенного Джохаром Царнаевым и его старшим братом Тамерланом на Бостонском марафоне в апреле 2013 года, погибло три человека и пострадало более 280. Позже террорист принёс извинения.

Планировавший теракт у Белого дома американец получил 15 лет тюрьмы

После освобождения он в течение трёх лет будет находиться под надзором властей.

Ранее сообщалось, что в США возобновили смертную казнь для преступников, осуждённых на федеральном уровне.

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