Суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, устроившему теракт на Бостонском марафоне

Апелляционный суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, устроившему взрыв на Бостонском марафоне в 2013 году. Об этом сообщает Reuters.
Дело передано в нижестоящую инстанцию для проведения нового процесса.
Напомним, в результате взрыва, устроенного Джохаром Царнаевым и его старшим братом Тамерланом на Бостонском марафоне в апреле 2013 года, погибло три человека и пострадало более 280. Позже террорист принёс извинения.
Планировавший теракт у Белого дома американец получил 15 лет тюрьмыПосле освобождения он в течение трёх лет будет находиться под надзором властей.
Ранее сообщалось, что в США возобновили смертную казнь для преступников, осуждённых на федеральном уровне.