Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

У всех добровольцев, принявших участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса, выработался иммунитет. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

— Я могу вам сказать, что первая и вторая фазы [испытаний] показывают, что 100% испытуемых выработали иммунитет на 21-й день, — сказал Дмитриев в интервью CNN.

При этом после второй попытки иммунитет удваивается, отметил глава РФПИ. Он добавил, что данные о вакцине будут опубликованы в августе.