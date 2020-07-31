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Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Интерес к российской разработке проявили 20 стран.

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Фото © Pixabay

У всех добровольцев, принявших участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса, выработался иммунитет. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Я могу вам сказать, что первая и вторая фазы [испытаний] показывают, что 100% испытуемых выработали иммунитет на 21-й день, — сказал Дмитриев в интервью CNN.

При этом после второй попытки иммунитет удваивается, отметил глава РФПИ. Он добавил, что данные о вакцине будут опубликованы в августе.

Путин: Уверенность в вакцине должна быть абсолютной

Президент рассказал, что наработок по таким препаратам больше, чем сообщается в СМИ.

Также Дмитриев рассказал, что интерес к российской разработке проявило более 20 стран. Кроме того, пять стран планируют принять участие в производстве вакцины.

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