Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

У всех добровольцев, принявших участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса, выработался иммунитет. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
— Я могу вам сказать, что первая и вторая фазы [испытаний] показывают, что 100% испытуемых выработали иммунитет на 21-й день, — сказал Дмитриев в интервью CNN.
При этом после второй попытки иммунитет удваивается, отметил глава РФПИ. Он добавил, что данные о вакцине будут опубликованы в августе.
Путин: Уверенность в вакцине должна быть абсолютнойПрезидент рассказал, что наработок по таким препаратам больше, чем сообщается в СМИ.
Также Дмитриев рассказал, что интерес к российской разработке проявило более 20 стран. Кроме того, пять стран планируют принять участие в производстве вакцины.