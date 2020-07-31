Доктор Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил шаги, которые помогут избежать тяжёлого течения болезни при заражении коронавирусом.

Он призвал подписчиков бросить курить и похудеть, напомнив, что курение и избыточный вес являются факторами риска. Мясников предложил придерживаться здорового малокалорийного питания, так как оно снижает риски диабета, также влияющего на течение болезни при заражении коронавирусом.

Ведущий указал на необходимость закаливания и физических нагрузок, которые являются самыми мощными факторами укрепления иммунитета. Он также попросил людей следить за своим артериальным давлением, привиться от гриппа и пройти вакцинацию от коронавируса, как только появится соответствующий препарат.

В посте в Telegram специалист отметил, что усилия не пропадут зря, если CoViD-19 обойдёт стороной тех, кто прислушается к его рекомендациям. По словам Мясникова, его советы также способствуют предотвращению болезней сердца (инсульт и инфаркт) и онкологических заболеваний.