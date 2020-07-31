Преподавателей и студентов обяжут носить маски в вузах в новом учебном году

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что в новом учебном году преподавателей и студентов обяжут носить маски в вузах. Исключение — те, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусной инфекции.

— Ношение масок будет обязательным требованием. Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции, — сказал глава Минобрнауки.

При чтении лекций преподаватели могут средствами защиты не пользоваться. Маски студентам и сотрудникам должно предоставить руководство университета. Также оно будет обязано установить у всех входов в учебные корпуса систему термометрии и оборудовать аудитории в вузе специальными приборами для регулярной дезинфекции воздуха.

Также Фальков сообщил, что университеты имеют право сдвинуть начало учебного года на два месяца. Но, по словам министра, 92% российских вузов готовы принять студентов с 1 сентября.