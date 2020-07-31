Из-за запаха вызывали ассенизаторов. Лайф узнал, как обнаружили тела четырёх человек на алтайской турбазе

Семья из четырёх человек, найденная мёртвой на турбазе на Алтае, приехала на отдых из Барнаула. Как стало известно Лайфу, родители с двумя детьми заехали в номер 26 июля и должны были выехать сегодня. В коридоре здания некоторое время стоял неприятный запах, смущавший персонал и постояльцев. Сотрудники турбазы даже вызывали ассенизаторов, однако это не помогло.

По словам источника Лайфа, за время отдыха пара не заказывала еду в номер и не просила убрать помещение. Семья уже отдыхала на этой турбазе пару лет назад. Сегодня она должна была выехать, однако ключи работники базы так и не увидели. Связаться с отдыхающими по телефону сотрудникам не удалось, тогда они решили стучать в номер.

Погибшая семья. Фото © Соцсети

Как рассказал источник, дверь никто не открыл, после чего её вскрыли и вызвали полицию. По его данным, три тела лежали на кроватях, ещё одно — на полу. При этом на телах двух погибших не было одежды. Окна в номер были закрыты, дверь также была закрыта изнутри.

Причину смерти устанавливают следователи. По факту обнаружения тел возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, сообщила старший помощник руководителя краевого СУ СК РФ по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.