Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

На Алтае в номере турбазы нашли умершими семью с двумя детьми

Туристы перестали появляться персоналу на глаза несколько дней назад.

2585
Post cover

Фото © Pixabay

Жуткая история произошла на Алтае. Там на одной из туристических баз в районе озера Ая обнаружили тела четырёх человек. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах. Все они находились в одном номере без следов насилия.

По словам источника, это была семья — родители с двумя детьми. Дочь 2008 года рождения и сын — 2004-го.

На Камчатке нашли тело туриста, у которого 6 июля отказали ноги

Специалисты начали восхождение к лагерю 22 июля.

Как сообщает МК, попадаться на глаза персоналу турбазы отдыхающие перестали несколько дней назад. Это же подтверждает источник издания, по версии которого смерть могла наступить 27 июля.

Изначально администраторы посчитали, что туристы просто хотят отдохнуть и побыть наедине друг с другом, поэтому не отвечают на звонки. Когда срок аренды номера подошёл к концу, взволнованный персонал решил открыть дверь и увидел шокирующую картину. Следователи не исключают, что причиной смерти могло стать отравление.

Ранее Лайф рассказывал, что в одном из дорогих отелей Москвы было найдено тело блогерши-сексолога Анны Амбарцумян. Номер был закрыт изнутри, а рядом с телом девушки лежала коробка с лекарственными препаратами. Незадолго до своей смерти девушка жаловалась адвокату на угрозы со стороны коллекторов. При этом юрист рассказал Лайфу, что слова Анны звучали неубедительно, а сама она будто что-то скрывала.

Авторы

Выбор редакции

Loading...