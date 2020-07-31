На Алтае в номере турбазы нашли умершими семью с двумя детьми

Жуткая история произошла на Алтае. Там на одной из туристических баз в районе озера Ая обнаружили тела четырёх человек. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах. Все они находились в одном номере без следов насилия.

По словам источника, это была семья — родители с двумя детьми. Дочь 2008 года рождения и сын — 2004-го.

Как сообщает МК, попадаться на глаза персоналу турбазы отдыхающие перестали несколько дней назад. Это же подтверждает источник издания, по версии которого смерть могла наступить 27 июля.

Изначально администраторы посчитали, что туристы просто хотят отдохнуть и побыть наедине друг с другом, поэтому не отвечают на звонки. Когда срок аренды номера подошёл к концу, взволнованный персонал решил открыть дверь и увидел шокирующую картину. Следователи не исключают, что причиной смерти могло стать отравление.

Ранее Лайф рассказывал, что в одном из дорогих отелей Москвы было найдено тело блогерши-сексолога Анны Амбарцумян. Номер был закрыт изнутри, а рядом с телом девушки лежала коробка с лекарственными препаратами. Незадолго до своей смерти девушка жаловалась адвокату на угрозы со стороны коллекторов. При этом юрист рассказал Лайфу, что слова Анны звучали неубедительно, а сама она будто что-то скрывала.