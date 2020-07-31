Жителя Анапы оштрафовали на 300 тысяч за разбитый лоб работницы тира. Ему не дали стрелять пьяным

Анапский районный суд Краснодарского края оштрафовал на 300 тысяч рублей Сурена Гелояна, который прошлым летом напал на сотрудницу местного тира Татьяну Фёдорову и разбил ей лоб за отказ дать пострелять.
В беседе с Лайфом адвокат пострадавшей Владимир Гончаров рассказал, что ей также был возмещён ущерб. Сумму компенсации юрист не назвал.
— Она пошла ему навстречу, поняла, что он раскаялся, тем более что он взял назад слова о том, что у них был роман ранее, это было просто его средство защиты. Он раскаялся. Татьяна сама скоро станет матерью, поэтому она пошла навстречу, всё-таки у него трое детей и недавно совсем родился ребёнок. Он всё осознал, — пояснил Гончаров.
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Ранее брат Гелояна во время судебного заседания утверждал, что Татьяна и Сурен были знакомы ещё до нападения. Он назвал произошедшее чуть ли не ссорой бывших возлюбленных.
Избитая в Анапе администратор тира рассказала Лайфу о своём состоянииПо словам пострадавшей, личность напавшего установлена, его разыскивают правоохранительные органы.
Напомним, в августе 2019 года в Анапе девушка-администратор отказала пьяному мужчине в желании пострелять в тире, видя, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на отказ тот рассёк ей голову. Стоявшие рядом с мужчиной его родственники не остановили его, зато потом требовали от пострадавшей забрать заявление. Сурен Гелоян был задержан. Оказалось, что ранее он был фигурантом уголовных дел по факту драк не менее трёх раз, однако по каким-то причинам все они были закрыты.