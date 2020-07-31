Жителя Анапы оштрафовали на 300 тысяч за разбитый лоб работницы тира. Ему не дали стрелять пьяным

Анапский районный суд Краснодарского края оштрафовал на 300 тысяч рублей Сурена Гелояна, который прошлым летом напал на сотрудницу местного тира Татьяну Фёдорову и разбил ей лоб за отказ дать пострелять.

В беседе с Лайфом адвокат пострадавшей Владимир Гончаров рассказал, что ей также был возмещён ущерб. Сумму компенсации юрист не назвал.

— Она пошла ему навстречу, поняла, что он раскаялся, тем более что он взял назад слова о том, что у них был роман ранее, это было просто его средство защиты. Он раскаялся. Татьяна сама скоро станет матерью, поэтому она пошла навстречу, всё-таки у него трое детей и недавно совсем родился ребёнок. Он всё осознал, — пояснил Гончаров.

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Ранее брат Гелояна во время судебного заседания утверждал, что Татьяна и Сурен были знакомы ещё до нападения. Он назвал произошедшее чуть ли не ссорой бывших возлюбленных.