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Москвичей предупредили об ограниченном движении в центре в День ВДВ

Особые условия будут введены с 6:00 до 16:00 на некоторых улицах.

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Фото © ТАСС / Метцель Михаил

В Москве 2 августа пройдут мероприятия, посвящённые празднованию Дня Военно-десантных войск России. В связи с этим часть улиц в центре города будет временно перекрыта. Об этом сообщает столичное управление Госавтоинспекции.

Так, движение транспорта будет ограничено на улице Ильинка и на Васильевском спуске. Перекрыты они будут с 6:00 до 16:00. Также с восьми до десяти часов утра движения не будет на улице Советской Армии.

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В этом году мероприятия намечены на 5 сентября.

Ранее Лайф сообщал, что на сайте Министерства обороны РФ появился новый мультимедийный раздел, посвящённый 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск. Там же можно узнать о праздничных мероприятиях, которые пройдут в Москве 2 августа.

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