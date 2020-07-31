Москвичей предупредили об ограниченном движении в центре в День ВДВ

В Москве 2 августа пройдут мероприятия, посвящённые празднованию Дня Военно-десантных войск России. В связи с этим часть улиц в центре города будет временно перекрыта. Об этом сообщает столичное управление Госавтоинспекции.
Так, движение транспорта будет ограничено на улице Ильинка и на Васильевском спуске. Перекрыты они будут с 6:00 до 16:00. Также с восьми до десяти часов утра движения не будет на улице Советской Армии.
Собянин оценил вероятность проведения масштабного Дня городаВ этом году мероприятия намечены на 5 сентября.
Ранее Лайф сообщал, что на сайте Министерства обороны РФ появился новый мультимедийный раздел, посвящённый 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск. Там же можно узнать о праздничных мероприятиях, которые пройдут в Москве 2 августа.