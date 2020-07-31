Масштабный пожар охватил склад полиэтилена под Дзержинском — видео

В Нижегородской области масштабный пожар охватил склады и производственные цеха в посёлке Бабушкино, который относится к Дзержинску. Там хранится продукция из полимеров.
В США авария поезда прямо посреди моста превратилась в масштабное фаер-шоу — видеоПришлось привлекать десятки пожарных. К счастью, никто не пострадал.
По последним данным, площадь возгорания составляет уже около тысячи квадратных метров. В МЧС сообщили, что пожару присвоен третий ранг. Погибших и пострадавших нет.
В борьбе с огнём задействованы около полусотни спасателей, более десяти машин.
А в Подмосковье ранее произошёл "роскошный" пожар. Там полыхал лимузин прямо на пешеходном переходе.