Масштабный пожар охватил склад полиэтилена под Дзержинском — видео

В Нижегородской области масштабный пожар охватил склады и производственные цеха в посёлке Бабушкино, который относится к Дзержинску. Там хранится продукция из полимеров.

По последним данным, площадь возгорания составляет уже около тысячи квадратных метров. В МЧС сообщили, что пожару присвоен третий ранг. Погибших и пострадавших нет.

В борьбе с огнём задействованы около полусотни спасателей, более десяти машин.