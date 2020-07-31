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BlaBlaCar: Вышвырнувший мать с детьми водитель не имеет отношения к сервису

Инцидент произошёл 30 июля недалеко от сочинского посёлка Лазаревское.

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В BlaBlaCar заявили, что водитель, высадивший семью с детьми на дороге в Краснодарском крае, не имеет отношения к сервису. Об этом в пресс-службе компании сообщили изданию "Подъём".

Мы не можем подтвердить, что данная поездка происходила с помощью нашего сервиса. Опубликованный рядом СМИ скриншот платёжной квитанции подтверждает, что BlaBlaCar не имеет к поездке отношения. По этой же причине мы пока не смогли связаться с участниками поездки, — говорится в сообщении.

В компании добавили, что ни участники инцидента, ни правоохранительные органы не обращались к ним за информацией.

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При обыске у него нашли наркотики.

Напомним, в Краснодарском крае водитель вышвырнул пассажирку с детьми, а также их вещи из машины и оставил на трассе. Инцидент, видео которого появилось в Сети, произошёл 30 июля недалеко от сочинского посёлка Лазаревское. Ранее сообщалось, что мужчина был участником сервиса BlaBlaCar.

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