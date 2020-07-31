"Нечётко всё осознавал". Житель Башкирии объяснил, почему зарезал жену прямо на дороге

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Житель башкирского города Новобелокатай Александр Алексеев зарезал жену после её признания в измене. По словам мужчины, во время поездки в Сатку Оксана рассказала супругу об отношениях с его лучшим другом. Сразу после этого он остановил машину и набросился на неверную любимую.

— Она призналась перед тем, как умереть... В тот момент было некое состояние аффекта, и я нечётко осознавал свои движения и всё, что происходит вокруг меня, — признался Александр, сидя за решёткой в зале суда.

Мужчина утверждает, что помнит не всё. Согласно его рассказу, перед глазами всплывают обрывки кровавых событий. Однако в одном он уверен: перед смертью Оксана призналась, что спит с его лучшим другом Максимом. Несмотря на произошедшее, Александр клянётся в любви к погибшей супруге и сетует, что ему сейчас очень тяжело.