Жителя Башкирии, жестоко изрезавшего жену на глазах у детей, арестовали на два месяца

Жителя Башкирии, который 29 июля жестоко убил жену на глазах у собственных детей, арестовали на два месяца — до 29 сентября.
Искромсал ножом и попросил забрать детей. Очевидцы рассказали о жуткой расправе мужа над женой в БашкирииПреступление было совершено на дороге. Свидетелями стала проезжавшая мимо пара пенсионеров.
Напомним, жестокое убийство произошло утром 29 июля на обочине дороги возле деревни Айская. Очевидцами чудовищного преступления стали проезжавшие мимо автомобилисты. По их словам, мужчина долго бил ножом супругу на глазах у двоих детей, в результате женщина умерла до приезда скорой. Сам муж остался на месте и сдался полиции.
По предварительным данным, причиной стала ревность: убийца узнал, что жена якобы изменяла ему на протяжении нескольких лет. Дети сейчас находятся с бабушкой.