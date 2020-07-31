Жителя Башкирии, жестоко изрезавшего жену на глазах у детей, арестовали на два месяца

Жителя Башкирии, который 29 июля жестоко убил жену на глазах у собственных детей, арестовали на два месяца — до 29 сентября.

Напомним, жестокое убийство произошло утром 29 июля на обочине дороги возле деревни Айская. Очевидцами чудовищного преступления стали проезжавшие мимо автомобилисты. По их словам, мужчина долго бил ножом супругу на глазах у двоих детей, в результате женщина умерла до приезда скорой. Сам муж остался на месте и сдался полиции.