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Климатолог объяснила причины аномально жаркого лета в некоторых регионах России

Такие изменения характерны для северного полушария, где больше суши.

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Аномально жаркое лето на территории России обусловлено сменой западного ветра на южный, объяснила климатолог Екатерина Пестрякова. По её словам, в дальнейшем это приведёт к учащению стихийных явлений, таких как смерчи и шквалы.

Эти два года — очень аномальные по всему земному шару. Тренд такой — для северного полушария, где больше суши, температура растёт, так как оно быстрее прогревается и быстрее остывает... К тому же в последнее время южный ветер у нас стал преобладать над западным, — заявила синоптик Ura.ru.

В этих процессах задействован такой климатообразующий фактор, как подстилающая поверхность, на которую, как заметила Пестрякова, оказывает влияние человек при освоении дикой природы. При этом климатолог убеждена, что парниковый эффект хоть и создаёт над большими городами острова тепла, но на глобальную циркуляцию не влияет.

Эксперт также прогнозирует учащение на территории страны стихийных явлений и локальные засухи. Вследствие этого в ряде регионов возможны лесные пожары.

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