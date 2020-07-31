Разозлился, что разбудили. Полиция нашла пьяного пассажира такси, открывшего стрельбу на МКАД

Полиция Москвы задержала пассажира такси, который устроил стрельбу из машины после того, как его разбудили. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России. Инцидент произошёл несколько недель назад на 51-м километре МКАД.

— В процессе движения в результате резкого торможения он проснулся, стал нецензурно выражаться, после чего достал из сумки предмет, похожий на пистолет, открыл окно и произвёл выстрел в воздух, — говорится в сообщении.

Хулиганом оказался 39-летний житель Подмосковья. В ходе обысков у него дома нашли травматический пистолет с лицензией, из которого, предположительно, и производились выстрелы. Полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства.