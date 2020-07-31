Разозлился, что разбудили. Полиция нашла пьяного пассажира такси, открывшего стрельбу на МКАД

Полиция Москвы задержала пассажира такси, который устроил стрельбу из машины после того, как его разбудили. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России. Инцидент произошёл несколько недель назад на 51-м километре МКАД.
— В процессе движения в результате резкого торможения он проснулся, стал нецензурно выражаться, после чего достал из сумки предмет, похожий на пистолет, открыл окно и произвёл выстрел в воздух, — говорится в сообщении.
Принял полицию за грабителей. Мужчина устроил стрельбу в доме на Рублёвском шоссеМосквич долго не мог найти ключи, и его подруга позвонила в правоохранительные органы.
Хулиганом оказался 39-летний житель Подмосковья. В ходе обысков у него дома нашли травматический пистолет с лицензией, из которого, предположительно, и производились выстрелы. Полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства.
Напомним, по словам очевидцев, автомобиль такси ехал медленно и не перестраивался, замедляя поток. Когда один из водителей поравнялся справа и посигналил, пассажир такси открыл окно, направил на него пистолет и выстрелил. При этом никаких повреждений на корпусе авто так и не было найдено. После этого мужчина выстрелил ещё раз и потребовал, чтобы "обидчик" остановился. Такси тоже встало на обочине, но сразу же продолжило движение. В инциденте никто не пострадал.