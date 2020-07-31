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В Москве госпитализировали звезду "Карнавала" Екатерину Жемчужную

У 76-летней актрисы резко повысилось давление.

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Актриса Екатерина Жемчужная.

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Народную артистку России Екатерину Жемчужную госпитализировали в Москве, сообщает Mash. 76-летней актрисе театра "Ромэн" стало плохо ещё вчера: у неё повысилось давление, закружилась и сильно заболела голова. Жемчужной вызвали скорую в квартиру в центре столицы, сейчас она в больнице.

Информация о самочувствии звезды советского экрана выясняется.

Актёра Валерия Гаркалина госпитализировали в Москве

По данным СМИ, у звезды фильма "Ширли-мырли" резаные рваные раны лица и ушиб головы.

Напомним, что первой работой в кино для Екатерины Жемчужной стал телесериал "Вечный зов", где она сыграла Зорицу, жену Поликарпа Кружилина. Затем она сыграла цыганку Карму в знаменитом "Карнавале" и гадалку Земфиру в фильме "Где находится нофелет". Кроме того, Жемчужная играла в "Королеве Марго" и сериале "Кармелита".

На днях Лайф сообщал, что актриса и певица Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт.

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