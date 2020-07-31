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Песков назвал передёргиванием сообщения о сворачивании переговоров по Донбассу

Представитель Кремля подчеркнул, что работа на уровне помощников глав государств продолжится.

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Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Информация о сворачивании переговорного процесса по Донбассу является передёргиванием. Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак не писал и не говорил об этом. Это подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил. И если это утверждается, то это является передёргиванием, — сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

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Это уже вторая нота со стороны Киева за последние дни.

Песков напомнил, что в работе задействованы помощники глав государств, внешнеполитические ведомства и контактные группы. Он подчеркнул, что на уровне помощников деятельность будет продолжаться.

Ранее СМИ сообщили, что Козак якобы написал послание помощнику канцлера ФРГ Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины. В письме замглавы администрации российского лидера якобы предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне политсоветников, назвав их бессмысленными.

Накануне стало известно, что Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе по Донбассу в Минске. Зеленский поблагодарил экс-президента Украины за работу, которую назвал чрезвычайно важной и одновременно сложной. Главой украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе был назначен первый президент Украины Леонид Кравчук. Политик заявил о готовности идти на компромиссы для установления мира в регионе.

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Подобные заявления являются личным мнением отдельных людей.

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