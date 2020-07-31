Песков назвал передёргиванием сообщения о сворачивании переговоров по Донбассу

Информация о сворачивании переговорного процесса по Донбассу является передёргиванием. Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак не писал и не говорил об этом. Это подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил. И если это утверждается, то это является передёргиванием, — сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Песков напомнил, что в работе задействованы помощники глав государств, внешнеполитические ведомства и контактные группы. Он подчеркнул, что на уровне помощников деятельность будет продолжаться.

Ранее СМИ сообщили, что Козак якобы написал послание помощнику канцлера ФРГ Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины. В письме замглавы администрации российского лидера якобы предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне политсоветников, назвав их бессмысленными.