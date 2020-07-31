Россиянам рассказали, как правильно и безопасно собирать грибы

Близится последний месяц лета, а это значит, что вместе с ним подходит и сезон сбора грибов, хотя в лесах уже и сейчас их немало. В связи с этим "Роскачество" представило рекомендации по сбору лесного урожая и напомнило об опасности ядовитых грибов.
Специалисты предупредили, что худшим местом для сбора грибов является обочина дороги или территория, примыкающая к промышленным предприятиям. Не стоит срезать плод без полной уверенности в том, что он не является ядовитым. В организации напомнили, что наиболее подходящими для употребления в пищу является рыжик, груздь и белый гриб, так как их можно готовить даже без предварительного отваривания, только лишь очистив от грязи.
Учёные выяснили, что грибы из Чернобыля могут помочь поселенцам на МарсеКроме того, эти грибы отлично переносят заморозку.
Рассказали эксперты и про опасные грибы-двойники, которые очень похожи на съедобные, но при этом являются ядовитыми. Отличить их можно, если знать внешние признаки безопасных плодов. Так, например, всем известный белый гриб имеет мякоть с приятным грибным запахом или вовсе не пахнет, а шляпка изнутри белого или желтоватого оттенка. Все остальные цвета и запахи говорят о том, что гриб опасен.
Ранее член Комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич призвал россиян не рисковать, экспериментируя с рецептами по приготовлению грибов. Он отметил, что не надо их есть большими порциями. Лучше попробовать небольшую часть и понаблюдать, как будет себя вести организм, а в случае чего — сразу же обращаться к врачу.