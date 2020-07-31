Россиянам рассказали, как правильно и безопасно собирать грибы

Близится последний месяц лета, а это значит, что вместе с ним подходит и сезон сбора грибов, хотя в лесах уже и сейчас их немало. В связи с этим "Роскачество" представило рекомендации по сбору лесного урожая и напомнило об опасности ядовитых грибов.

Специалисты предупредили, что худшим местом для сбора грибов является обочина дороги или территория, примыкающая к промышленным предприятиям. Не стоит срезать плод без полной уверенности в том, что он не является ядовитым. В организации напомнили, что наиболее подходящими для употребления в пищу является рыжик, груздь и белый гриб, так как их можно готовить даже без предварительного отваривания, только лишь очистив от грязи.

Рассказали эксперты и про опасные грибы-двойники, которые очень похожи на съедобные, но при этом являются ядовитыми. Отличить их можно, если знать внешние признаки безопасных плодов. Так, например, всем известный белый гриб имеет мякоть с приятным грибным запахом или вовсе не пахнет, а шляпка изнутри белого или желтоватого оттенка. Все остальные цвета и запахи говорят о том, что гриб опасен.