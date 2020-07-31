Кремль — о задержании россиян в Белоруссии: Это не совсем укладывается в параметры союзнических отношений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Белоруссии 33 россиян. Он выразил надежду на прояснение инцидента в ближайшее время, однако отметил, что такая ситуация не совсем укладывается в параметры союзнических отношений.

— Безусловно, безосновательное задержание российских граждан не совсем укладывается в параметры союзнических отношений. И именно поэтому надеемся, что инцидент будет прояснён и граждане будут отпущены, — отметил Песков.

Он добавил, что к ситуация подключился МИД РФ и посольство в Минске, при этом представитель Кремля выразил обеспокоенность тем, что до сих пор не был предоставлен консульский доступ к задержанным россиянам.

Кремль также подтвердил озвученные накануне данные МИД: задержанные в Белоруссии россияне — сотрудники ЧОП, они летели транзитом в Стамбул и остались в республике, потому что опоздали на рейс.