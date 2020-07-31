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Путин поздравил с юбилеем Леонида Якубовича

Глава государства отметил полную самоотдачу телеведущего.

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Леонид Якубович. Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Российский лидер Владимир Путин поздравил с юбилеем народного артиста РФ Леонида Якубовича, которому 31 июля исполнилось 75 лет. Текст телеграммы президента России размещён на сайте Кремля.

В своём послании Путин отметил, что зрители ценят открытость телеведущего и его стремление сделать каждый выпуск легендарного шоу "Поле чудес" запоминающимся и интересным. Глава государства пожелал Якубовичу здоровья, а его программе — процветания и успехов.

Человек талантливый и энергичный, Вы всегда трудитесь творчески, с полной самоотдачей, дарите зрителям Первого канала яркие, положительные эмоции, — сказано в телеграмме.

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Всенародный любимец собирается издать свой труд в сентябре-октябре этого года.

Напомним, на прошлом юбилее Якубовича гостей удивил актёр Владимир Долинский. Артист пустился в пляс и во время танца опустился на шпагат, сорвав бурные аплодисменты зала.

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