Путин поздравил с юбилеем Леонида Якубовича

Российский лидер Владимир Путин поздравил с юбилеем народного артиста РФ Леонида Якубовича, которому 31 июля исполнилось 75 лет. Текст телеграммы президента России размещён на сайте Кремля.

В своём послании Путин отметил, что зрители ценят открытость телеведущего и его стремление сделать каждый выпуск легендарного шоу "Поле чудес" запоминающимся и интересным. Глава государства пожелал Якубовичу здоровья, а его программе — процветания и успехов.

— Человек талантливый и энергичный, Вы всегда трудитесь творчески, с полной самоотдачей, дарите зрителям Первого канала яркие, положительные эмоции, — сказано в телеграмме.