Дегтярёв проверил готовность детского лагеря "Океан" под Хабаровском к открытию смены

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв посетил детский лагерь "Океан" в преддверии открытия смены: оздоровительные учреждения в регионе распахнут свои двери уже в эти выходные. Он обошёл корпуса, осмотрел медпункт и пищеблок, а также пообщался с персоналом и вожатыми, большинство из которых приезжают работать в "Океан" уже не первый год.
Видео предоставлено пресс-службой Правительства Хабаровского края
Врио главы региона отметил высокий уровень подготовки сотрудников лагеря, а также готовность корпусов к приёму детей с соблюдением всех санитарных норм.
Михаил Дегтярёв вместе с главой Минстроя проинспектировали стройки ХабаровскаБыли среди них и проблемные объекты, в том числе детская поликлиника, где отставание от графика превысило три месяца, а также дом-долгострой, который должны были сдать в 2016 году.
— Совсем недавно были приняты поправки к конституции, одна из которых гласит, что "дети являются важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации". Поэтому наша общая задача — делать всё для полноценного развития и становления подрастающего поколения. Детские лагеря — важное звено в этой работе, — отметил он.
По словам Дегтярёва, перед открытием оздоровительных учреждений для детей власти региона обсудили все возможные риски с Роспотребнадзором. Эксперты подтвердили, что, если дети будут находиться под присмотром, риск заразиться у них будет значительно ниже.
Видео предоставлено пресс-службой Правительства Хабаровского края
— На примере лагеря "Океан" можно видеть, как учреждения соблюдают необходимые требования. Кроме того, здесь на случай выявления заболевания оборудован медицинский изолятор, проработан протокол эвакуации, — указал врио главы региона.
Дегтярёв в защитном костюме побывал в "красной зоне" больницы для пациентов с CoViD-19Врио губернатора рассказал, что для размещения таких пациентов решено переоборудовать некоторые медучреждения региона.
Как сообщили Лайфу в пресс-службе Правительства Хабаровского края, всего на территории региона будет работать девять загородных лагерей: по три в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре, один — в Амурском районе и ещё два — в районе имени Лазо. Наполняемость детских учреждений составит не более 50 процентов. Таким образом, в них смогут отдохнуть 1300 детей.
Напомним, 20 июля президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. Экс-депутат пообещал, что в его рабочем кабинете свет будет гореть "до поздней ночи". В беседе с Лайфом он признался в любви хабаровчанам и поделился первыми планами в новой должности. Член ЛДПР также сообщил, что не собирается конкурировать на выборах главы региона с подозреваемым в причастности к убийствам местных предпринимателей бывшим губернатором Сергеем Фургалом, если тот будет оправдан.