Дегтярёв проверил готовность детского лагеря "Океан" под Хабаровском к открытию смены

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв посетил детский лагерь "Океан" в преддверии открытия смены: оздоровительные учреждения в регионе распахнут свои двери уже в эти выходные. Он обошёл корпуса, осмотрел медпункт и пищеблок, а также пообщался с персоналом и вожатыми, большинство из которых приезжают работать в "Океан" уже не первый год.

Видео предоставлено пресс-службой Правительства Хабаровского края

Врио главы региона отметил высокий уровень подготовки сотрудников лагеря, а также готовность корпусов к приёму детей с соблюдением всех санитарных норм.

— Совсем недавно были приняты поправки к конституции, одна из которых гласит, что "дети являются важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации". Поэтому наша общая задача — делать всё для полноценного развития и становления подрастающего поколения. Детские лагеря — важное звено в этой работе, — отметил он.

По словам Дегтярёва, перед открытием оздоровительных учреждений для детей власти региона обсудили все возможные риски с Роспотребнадзором. Эксперты подтвердили, что, если дети будут находиться под присмотром, риск заразиться у них будет значительно ниже.

Видео предоставлено пресс-службой Правительства Хабаровского края

— На примере лагеря "Океан" можно видеть, как учреждения соблюдают необходимые требования. Кроме того, здесь на случай выявления заболевания оборудован медицинский изолятор, проработан протокол эвакуации, — указал врио главы региона.

Как сообщили Лайфу в пресс-службе Правительства Хабаровского края, всего на территории региона будет работать девять загородных лагерей: по три в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре, один — в Амурском районе и ещё два — в районе имени Лазо. Наполняемость детских учреждений составит не более 50 процентов. Таким образом, в них смогут отдохнуть 1300 детей.