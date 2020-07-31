Улов весом 184 килограмма. На Курилах поймали гигантского голубого тунца — видео

Крупный голубой тунец весом 184 килограмма попался в рыболовный трал судна "Бухта Наталии" у берегов Южных Курил. Его доставили во Владивостокский морской рыбный порт.
Как отмечается в сообщении на сайте порта, общий вес выловленных дальневосточными рыбаками 13 крупных рыбин составил 2567 килограммов. Сами рыболовы подчеркнули, что "это огромное достижение".
Покупателей напугал разделанный пополам тунец, который отказался умирать (видео)В Сети набирает популярность видео с разделанным напополам тунцом, который продолжает подпрыгивать из лотка на протяжении нескольких минут.
Напомним, в январе на аукционе в Токио знаменитый японский ресторатор и шеф-повар Киёси Кимура заплатил рекордные 3,1 миллиона долларов за гигантского тунца весом 278 килограммов.