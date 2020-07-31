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Для экс-главы Удмуртии запросили 13 лет колонии за взятки в 140 млн рублей

Обвиняемый лишился своего поста в апреле 2017 года в связи с утратой доверия.

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Александр Соловьёв (справа) на заседании в Завьяловском районном суде. Фото © Георгий Поветкин / ТАСС

Государственное обвинение во время заседания в Завьяловском районном суде попросило приговорить бывшего главу Удмуртии Александра Соловьёва к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и обязать его выплатить штраф в размере 280 миллионов рублей. Экс-чиновника обвиняют в получении взяток на сумму свыше 140 миллионов рублей.

Соловьёва также предложили лишить права занимать связанные с осуществлением функций представителя власти должности сроком на три года.

В ходе прений сторон прокурор попросил изменить подсудимому меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

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Если выяснится, что квартиры, дома и земельные участки Александра Соловьёва куплены на взятки, активы будут конфискованы.

Напомним, Александр Соловьёв обвиняется в получении взяток от строительных компаний, которые возводили мосты через реки Каму и Буй. По версии следствия, экс-глава Удмуртии получил незаконное вознаграждение за обещание обеспечить внеочередную оплату работ из бюджета, а также выделение лицензий для изучения недр и добычу песка.

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