Для экс-главы Удмуртии запросили 13 лет колонии за взятки в 140 млн рублей

Уголовные губернаторы. За что в России сажали за решётку глав регионов Задержание губернатора Хабаровского края — главная политическая новость. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали Сергея Фургала возле дома. Главу Дальневосточного региона отправили на самолёте в Москву. Его подозревают в организации убийств двух бизнесменов и исчезновении третьего: преступления совершены в 2004–2005 годах. Фургал стал 13-м главой региона, арестованным за последние 10 лет. Вот истории остальных губернаторов.