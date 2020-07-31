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"Не расслабляйтесь!" У губернатора ЯНАО выявили коронавирус

Чувствует он себя хорошо, но от активной работы на время придётся отказаться.

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У губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа выявлена коронавирусная инфекция. Об этом он сообщил сам на странице во "ВКонтакте". Отметив, что на Ямале вдвое уменьшилось количество случаев CoViD-19, глава региона добавил:

"Тем не менее 100 больных в день это всё равно большая цифра. В том числе мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома".

Артюхов сообщил, что отменил все запланированные на следующую неделю поездки. Вернётся к активной работе, как только результат теста на коронавирус будет отрицательным.

Коронавирус победили уже десять миллионов землян

Вместе с тем скончалось почти 700 тысяч человек. Это сопоставимо с населением большого города.

На своём примере убедился, что коронавирус рядом. Не расслабляйтесь, берегите себя и будьте здоровы! — написал губернатор.

Напомним, что за минувшие сутки в России вновь выявлено менее 5,5 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции.

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