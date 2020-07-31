"Не расслабляйтесь!" У губернатора ЯНАО выявили коронавирус

У губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа выявлена коронавирусная инфекция. Об этом он сообщил сам на странице во "ВКонтакте". Отметив, что на Ямале вдвое уменьшилось количество случаев CoViD-19, глава региона добавил:

"Тем не менее 100 больных в день — это всё равно большая цифра. В том числе мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома".

Артюхов сообщил, что отменил все запланированные на следующую неделю поездки. Вернётся к активной работе, как только результат теста на коронавирус будет отрицательным.

— На своём примере убедился, что коронавирус рядом. Не расслабляйтесь, берегите себя и будьте здоровы! — написал губернатор.