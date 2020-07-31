Лайф публикует список погибших в страшной аварии с микроавтобусом в Крыму

Девять человек погибли в результате страшной аварии, которая произошла на 168-м километре трассы "Таврида". Микроавтобус следовал из Краснодара в Севастополь. Лайф публикует список погибших.

Лайф публикует фото с места страшного ДТП в Крыму, где погибло семь человек Ставший участником аварии микроавтобус направлялся из Краснодара в Севастополь.

Также стали известны личности пострадавших. Это Гофман Я., Чулак В., Заиров Т., Нивиков С., Новиков И., Новикова Т., Остроухова Н., Латышев А.

Напомним, страшное ДТП произошло сегодня утром в Крыму на 168-м километре трассы "Таврида". Автобус следовал из Краснодара в Севастополь. По предварительной версии, водитель уснул за рулём и врезался в грузовик. Всего в салоне находилось 18 человек, девять из которых погибли. Остальным оказывают медпомощь. Водитель был новичком на этой работе.