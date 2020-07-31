Лайф публикует список погибших в страшной аварии с микроавтобусом в Крыму

Девять человек погибли в результате страшной аварии, которая произошла на 168-м километре трассы "Таврида". Микроавтобус следовал из Краснодара в Севастополь. Лайф публикует список погибших.
Погибли:
1. Мадлашов В. 1971 г.р. (водитель маршрутки)
2. Ли Г. 1959 г.р.
3. Роккошь Т. 1976 г.р.
4. Масто Л. 2003 г.р.
5. Шевченко Е. 1969 г.р.
6. Гончарова
7. Борзова А. 2000 г.р.
8. Копылов О. 1994 г.р.
9. Личность устанавливается
Лайф публикует фото с места страшного ДТП в Крыму, где погибло семь человекСтавший участником аварии микроавтобус направлялся из Краснодара в Севастополь.
Также стали известны личности пострадавших. Это Гофман Я., Чулак В., Заиров Т., Нивиков С., Новиков И., Новикова Т., Остроухова Н., Латышев А.
Напомним, страшное ДТП произошло сегодня утром в Крыму на 168-м километре трассы "Таврида". Автобус следовал из Краснодара в Севастополь. По предварительной версии, водитель уснул за рулём и врезался в грузовик. Всего в салоне находилось 18 человек, девять из которых погибли. Остальным оказывают медпомощь. Водитель был новичком на этой работе.